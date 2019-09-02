02 Eylül 2019 Pazartesi 08:59:10 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:04:37
Falcao transferi dünyayı salladı
Falcao'nun G.Saray’a transferi dış basında da geniş yer buldu.
Alman gazetesi Bild, “Galatasaray transferin bitimine saatler kala Monaco’dan Falcao’yu” aldı diye yazdı. İspanya’da AS gazetesi, “Falcao Galatasaray’da. Aslan’la Kaplan buluştu” ifadelerini kullandı. France Football ise, “Uzun süren serüvende Falcao sonunda Galatasaray’ın oldu” yorumunu yaptı. Marca, “Galatasaray büyük iş başardı. Falcao’ya Sarı-Kırmızılı formayı giydirdi” şeklinde haber yaptı. (Star)
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