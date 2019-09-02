Falcao transferi dünyayı salladı

Alman gazetesi Bild, “Galatasaray transferin bitimine saatler kala Monaco’dan Falcao’yu” aldı diye yazdı. İspanya’da AS gazetesi, “Falcao Galatasaray’da. Aslan’la Kaplan buluştu” ifadelerini kullandı. France Football ise, “Uzun süren serüvende Falcao sonunda Galatasaray’ın oldu” yorumunu yaptı. Marca, “Galatasaray büyük iş başardı. Falcao’ya Sarı-Kırmızılı formayı giydirdi” şeklinde haber yaptı. (Star)