Falcao topa dokunmadan milyonlar kazandıracak

  • Bist 100
    99517.6
  • Dolar
    5,6694
  • Euro
    6,2451
  • Altın
    279,9970
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Serenay Sarıkaya da tayt modasına uydu Serenay Sarıkaya da tayt modasına uydu
Turizmdeki kayıplar alternatif pazarlarla telafi edildi Turizmdeki kayıplar alternatif pazarlarla telafi edildi
Tokat domatesi ekmek kapıları oldu Tokat domatesi ekmek kapıları oldu
Türkiye'den 6 kıtaya seramik ihracatı Türkiye'den 6 kıtaya seramik ihracatı
İhracat rakamları açıklandı İhracat rakamları açıklandı
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri takip ediliyor Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri takip ediliyor
Kokulu kırtasiye ürünleri astımı tetikliyor Kokulu kırtasiye ürünleri astımı tetikliyor
E-sigara akciğere 'tatlı tatlı' hasar veriyor E-sigara akciğere 'tatlı tatlı' hasar veriyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ağustos ayındaki operasyonlarda 117 teröristin etkisiz hale getirildi İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ağustos ayındaki operasyonlarda 117 teröristin etkisiz hale getirildi
İngiltere'de muhalefet anlaşmasız ayrılık faturasına karşı birleşiyor İngiltere'de muhalefet anlaşmasız ayrılık faturasına karşı birleşiyor
1. sınıflar ne zaman başlıyor 2019? 1. sınıf ihtiyaç listesi 2019 sizlerle 1. sınıflar ne zaman başlıyor 2019? 1. sınıf ihtiyaç listesi 2019 sizlerle
'Laf bitti tünel bitmedi' sözüyle fenomen olan şahıs ortaya çıktı: Teröristlerin tehdidi yüzünden soyadını değiştirdi 'Laf bitti tünel bitmedi' sözüyle fenomen olan şahıs ortaya çıktı: Teröristlerin tehdidi yüzünden soyadını değiştirdi
CerModern 'tarihin sıfır noktasına' yolculuğa çıkaracak CerModern 'tarihin sıfır noktasına' yolculuğa çıkaracak
Kediye işkence yapıp kanıyla çeşme mermerine yazı yazmışlar Kediye işkence yapıp kanıyla çeşme mermerine yazı yazmışlar
2,5 yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup, rakı içirdiler 2,5 yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup, rakı içirdiler
Caretta carettalar, Bodrum’da ilk kez görüldü, ekipler alarma geçti, görenler ise şok oldu Caretta carettalar, Bodrum’da ilk kez görüldü, ekipler alarma geçti, görenler ise şok oldu
Galatasaray'da 'liderlik' krizi yaşanıyor Galatasaray'da 'liderlik' krizi yaşanıyor
Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
Bakan Koca'dan okul döneminde beslenme uyarıları Bakan Koca'dan okul döneminde beslenme uyarıları
DGS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? DGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı DGS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? DGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Beşiktaş'ın sıra dışı teklifini reddettiği ortaya çıktı! Beşiktaş'ın sıra dışı teklifini reddettiği ortaya çıktı!
Yedinci kattan düşüp ölen arkadaşlarını bırakıp, kaçtılar Yedinci kattan düşüp ölen arkadaşlarını bırakıp, kaçtılar
Falcao topa dokunmadan milyonlar kazandıracak Falcao topa dokunmadan milyonlar kazandıracak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:05:16 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:07:49

Falcao topa dokunmadan milyonlar kazandıracak

Uzun süre peşinden koştuğu Radamel Falcao'ya geç de olsa kavuşan Galatasaray, Kolombiyalı yıldızla para basacak. Bugünkü imza töreni ile birlikte yönetim, kasayı doldurmayı hedefliyor.

Transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan Galatasaray'da en flaş isim ise Radamel Falcao oldu. Sarı-kırmızılılar, 2 ay peşinden koştuğu Kolombiyalı yıldızı, 1 Eylül'de İstanbul'a getirirken resmi imzayı da attırdı.

Bugün saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda Falcao'ya görkemli bir imza töreni düzenleyecek olan Galatasaray yönetimi, bu organizasyonu biletli yapacak. 23. şampiyonluğa ithafen bilet fiyatlarının 23 TL olacağı geceye 40 bini aşkın taraftarın katılması ve kasaya 1 milyon TL civarında bir para girmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş derbisi öncesi taraftara açtığı idmanı yine biletli yapmış, 41 bine yakın taraftar Seyrantepe'deki yerini almıştı.

GSSTORE TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK

Müthiş gecede bilet gelirinin yanı sıra yönetimin en büyük beklentisi GSStore'da gerçekleşmesi beklenen ürün satışı... 

Yoğunluk için tüm önlemlerini alan mağazalarda 15-20 bin civarında Falcao forması satmayı hedefleyen sarı-kırmızılı kurmaylar, yıldız oyuncu için özel yapılan tişörtlerin de kapış kapış gideceğini düşünüyor. Bu kalemden de 5-6 milyon TL beklenirken Falcao daha topa dokunmadan sarı-kırmızılılara önemli bir gelir kazandırmış olacak.

KOMBİNE VE LOCALARA HÜCUM

Galatasaraylı taraftarlar, Falcao'nun ardından kombine ve localara da hücum etti. Türk Telekom Stadı'nda çok az bir locanın boş kaldığı belirtilirken bunların bu hafta içinde satılması bekleniyor. Kombinelerde ise 40 bin rakamının aşılacağı kaydedildi.

İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Radamel Falcao ve yeni transferler için düzenleyeceği imza töreni için Türk Telekom Stadı'nın kapıları saat 19.05'te açılacak. 

20.00'de yapılacak imza töreni ise 20.00'de gerçekleşecek. Biletlerin 23 TL olacağı törene GSStore'dan 250 TL'lik alışveriş yapanlar ücretsiz katılacak. Passolig'i olanların kartlarıyla giriş yapacağı gecede, olmayanlar ise stat gişelerinden kağıt bilet alabilecek. Tören, GSTV'den de canlı yayınlanacak.

(Habertürk)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ