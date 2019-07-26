Falcao sürecini yakından takip eden Diagne gelen tekliflerden yüklü maaş istediği öğrenildi

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Galatasaray’ın günlerdir yoğun çaba sarfettiği ve transferini bitirmeye çalıştığı Falcao’da son durum belli oldu.

GALATASARAY FALCAO'YLA ANLAŞTI

Ünlü menajer Jorge Mendes ve Ahmet Bulut’un ilgilendiği Falcao’da oyuncuyla Galatasaray kesin olarak anlaşmaya varılırken, sarı kırmızılı kulübün FFP kriterleri sebebiyle Monaco’nun istediği bonservis ücretini karşılayamadığı öğrenildi. Kolombiyalı yıldız golcünün transferine nokta koymak için Diagne’yi satışa çıkaran fakat Senegalli forveti henüz takımdan göndermeyen Abdürrahim Albayrak’ın Falcao için şu anda kaynak yaratamadığı belirtilirken, Diagne’nin de süreci yakından takip ettiği ve Galatasaray yönetimini köşeye sıkıştırmak için her yolu denediği ifade edildi.

DİAGNE HER YERDEN KAZANMAK İSTİYOR

Gelen teklifleri ciddi bir şekilde düşünmesine rağmen, kendisine talip olan kulüplerden yıllık 5 milyon Euro talep eden Diagne, Galatasaray’ın bonservis fiyatına da göz dikerken, 27 yaşındaki Senegalli’nin satış fiyatı üzerinden de pay istediği ifade edildi.