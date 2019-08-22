Falcao stresi

GÜNEŞ

■ GALATASARAY’DA Radamel Falcao bilmecesi devam ediyor… İkinci Başkan Adurrahim Albayrak’ın 2 hafta önce Kolombiyalı yıldızla birlikte fotoğraf paylaşması ve Denizlispor maçı sonrasında yaptığı açıklamaya rağmen somut bir gelişmenin yaşanmaması taraftarları endişelendiriyor. Sarı-Kırmızılı futbolseverler, KAP açıklamasının yapılmaması nedeniyle günden güne kaygılanırken, Fransa’dan gelen haberler de taraftarın korkusuna tuz biber ekti.

BU AKŞAM İSTANBUL’A GELECEK Mİ?

■ FRANSA’NIN en ünlü gazetelerinden olan L’Equipe, Falcao’nun Monaco’dan ayrılmayacağını yazdı. Oyuncunun Metz maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılmasının senaryo olmadığı belirtilen haberde, Falcao’nun sakatlığının ciddi olduğu ve hafta sonu oynanacak olan Nimes maçında da sahada olamayacağı belirtildi. Öte yandan kulübe yakın kaynaklar da bu transfer sorun olmadığını ve Falcao’nun bu akşam İstanbul’a geleceğini ifade ediyor.