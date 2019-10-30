Falcao sır gibi saklandı

GÜNEŞ

■ Devler Ligi’ndeki PSG maçından sonra aşil tendonundan sorun yaşayan Kolombiyalı yıldız, 2 Ekim'de izin alarak İspanya'da uzun yıllardır kendisini tedavi eden özel doktoruna gitti. Doktorun Sarı-Kırmızılı kulübe ilettiği bilgiler, haftalarca kamuoyundan saklandı. Oluşan “Sakat sakat transfer edildi. Yeni bir Van Persie faciası” algısına rağmen tek kelime açıklama yapılmadı. Ancak gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğu unutuldu. Özel doktoru tarafından Falcao’ya en az 3 hafta topa değmemesi ve fizyoterapistler eşliğinde çalışması önerildi. Bu süre Real Madrid ve Beşiktaş maçlarını da kapsıyordu. Tecrübeli santrforun bu durumu Florya’da herkes tarafından bilinmesine rağmen, kamuoyundan günlerce saklandı. Tüm yaşananlar sonrası Falcao sakat değil, oynamak istemiyor algısı ortaya çıktı.