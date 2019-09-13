Falcao sahaya iniyor! Galatasaray-Kasımpaşa muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ GALATASARAY Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa’yı konuk edecek. Türk Telekom’da saat 20.30’da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Süper Lig’in geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan G.Saray’ın 4 puanı bulunuyor. Yaptığı 3 maçın birinde berabere kalıp ikisini kaybeden Paşa ise 1 puana sahip. Bugünkü maç, Cim Bom’un yeni transferi Radamel Falcao’nun ilk resmi maçı olarak kayıtlara geçecek

LEMİNA DA GÖREV BEKLİYOR

■ AYLAR süren transfer görüşmelerinin sonuçlanmasını bekleyen taraftarlar, Türk Telekom’da dünyaca ünlü yıldızı sahada izleyebilecek. Maçta cezası nedeniyle tribünde olacak olan teknik direktör Fatih Terim’in, Falcao’yu Kasımpaşa karşısında ilk 11’de oynatacağı öğrenildi. Yeni transferlerden Lemina da görev verilmesi halinde ilk maçına çıkacak. Diğer yandan Terim’in iki yardımcısı Ümit Davala ve Hasan Şaş da cezaları nedeniyle saha kenarında yerlerini alamayacak.

3 FUTBOLCU CEZALI

■ SARI-Kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı olan üç futbolcu Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Konyaspor önünde gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Seri ile 3. haftadaki Kayserispor müsabakasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Mor, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamayacak. Yeni transferlerden Florin Andone de İngiltere’de oynarken gördüğü kart nedeniyle cezalı durumda. 3 maçlık cezasının 2’sini önceden çeken Andone, Paşa maçıyla cezasını tamamlayacak.