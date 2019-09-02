02 Eylül 2019 Pazartesi 23:33:01 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 23:39:32
Falcao resmen Galatasaray'da
Galatasaray, Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray, Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;
Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT