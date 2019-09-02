Falcao resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.