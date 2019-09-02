  • Bist 100
    98342.9
  • Dolar
    5,8071
  • Euro
    6,3718
  • Altın
    284,1890
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Oyuncak bebekle uyudu Oyuncak bebekle uyudu
10 yıl sonra birlikte söylediler 10 yıl sonra birlikte söylediler
Falcao resmen Galatasaray'da Falcao resmen Galatasaray'da
Avrupa’ya açılıyor Avrupa’ya açılıyor
Evlilik iddiaları asılsız Evlilik iddiaları asılsız
Festivalde türkü sürprizi Festivalde türkü sürprizi
'Beni neden öldürüyorlar’ 'Beni neden öldürüyorlar’
Şarkı yazdığı son kadın olacak Şarkı yazdığı son kadın olacak
'Bunalımda değilim’ 'Bunalımda değilim’
Eziyet festivali Eziyet festivali
Motosiklet yayaya çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Motosiklet yayaya çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ta otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı Kahramanmaraş’ta otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Trabzon'da sağanak nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı Trabzon'da sağanak nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
Şişli'de bir kişi silahlı saldırıya uğradı Şişli'de bir kişi silahlı saldırıya uğradı
Galatasaray'dan transfer şov! Bir imza daha Galatasaray'dan transfer şov! Bir imza daha
İtalyan STK gemisindeki son göçmenler de tahliye edildi İtalyan STK gemisindeki son göçmenler de tahliye edildi
Beyin ölümü 117 gün önce gerçekleşen kadın doğum yaptı Beyin ölümü 117 gün önce gerçekleşen kadın doğum yaptı
'Hasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldı 'Hasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldı
Burundi'de tüm sanal paralar yasaklandı Burundi'de tüm sanal paralar yasaklandı
Beşiktaş transferi açıkladı! Opsiyonu da var Beşiktaş transferi açıkladı! Opsiyonu da var
Sivas Valiliği tarafından hazırlanan '4 Eylül Marşı' büyük ilgi gördü Sivas Valiliği tarafından hazırlanan '4 Eylül Marşı' büyük ilgi gördü
Sivas Valiliği tarafından hazırlanan '4 Eylül Marşı' büyük beğeni topladı Sivas Valiliği tarafından hazırlanan '4 Eylül Marşı' büyük beğeni topladı
Son Dakika: AK Parti MYK'dan ihraç kararı... Son Dakika: AK Parti MYK'dan ihraç kararı...
Volkan Demirel'den futbola veda! İşte yeni görevi Volkan Demirel'den futbola veda! İşte yeni görevi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Eylül 2019 Pazartesi 23:33:01 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 23:39:32

Falcao resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray, Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ