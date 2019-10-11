Falcao: 'Real Madrid’i yenebileceğimizi biliyoruz'

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CİM-BOM’UN yıldızı Radamel Falcao, UEFA’ya verdiği röportajda Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Real Madrid maçı ve takımın genel durumu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Kolombiyalı golcü, “Biz henüz şekillenmeye devam eden bir takımız. Çünkü transfer döneminin son anlarında yeni oyuncuların gelişiyle kadromuz tamamlandı. Bu oyuncu grubunun önümüzdeki maçlarda gerçekten heyecan yaratacak ve hedeflediğimiz başarılara ulaşacak kalitesi var. Real Madrid maçlarına kadar birbirimize daha alışmış ve daha güçlü olacağız. İyi oynarsak Real Madrid’i yenebileceğimizi biliyoruz” dedi. Sarı-Kırmızılı taraftarlardan da övgüyle bahseden Falcao, “Galatasaray’ın atmosferi, Avrupa’da gördüğüm en iyi atmosfer. 90 dakika boyunca desteğe devam ediyorlar. Buraya gelme kararında bunun büyük etkisi oldu. Gerçekten kalbimi fethettiler. Evimizde taraftarımızı coşturacak şeyler yapmak istiyorum” diye konuştu.