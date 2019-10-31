31 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 09:34:12
Falcao Real’e
PSG maçında aşil tendonundan sakatlanan Radamel Falcao dün de takımdan ayrı fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde çalıştı.
GÜNEŞ
Kolombiyalı oyuncunun yarın oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında da forma giymesi beklenmiyor. Yıldız golcünün Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid maçına hazır olacağı belirtiliyor.
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