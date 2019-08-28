28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:58:46
Falcao olmazsa B planı Diaby
GALATASARAY yönetimi, uzun süredir Radamel Falcao’nun transferi için görüşmelerini sürdürse de henüz resmi bir adım atamadı...
GÜNEŞ
Eğer Sarı-Kırmızılılar, Fransız ekibini kalan süre içerisinde ikna edemezse B planını hazırladı. Cim Bom, Kolombiyalı golcüyü kadrosuna katamazsa Sporting Lizbon forması giyen Abdoulay Diaby’yi kiralayacak. Portekiz ekibiyle ve Malili oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı. Diaby için kiralama bedeli de ödenmeyecek.
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