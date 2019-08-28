Falcao olmazsa B planı Diaby

GÜNEŞ

Eğer Sarı-Kırmızılılar, Fransız ekibini kalan süre içerisinde ikna edemezse B planını hazırladı. Cim Bom, Kolombiyalı golcüyü kadrosuna katamazsa Sporting Lizbon forması giyen Abdoulay Diaby’yi kiralayacak. Portekiz ekibiyle ve Malili oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı. Diaby için kiralama bedeli de ödenmeyecek.