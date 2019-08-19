Falcao nöbetine devam

GÜNEŞ

■ İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın %99 transferi bittiği dediği Kolombiyalı golcü, sakatlığı gerekçesiyle Monaco’nun Metz ile oynadığı maçın kadrosundan çıkarılmıştı. Falcao’nun iki gün içinde İstanbul’a geleceği belirtildi. 33’lük golcü, Galatasaray’ın ligin ikinci haftasındaki Konyaspor maçında da forma giyecek. Taraftarlar ise iki gün daha Falcao nöbeti tutacak.