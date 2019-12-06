Falcao macerası bitmek üzere! Transfer görüşmelerine başladı!

Galatasaray'da Radamel Falcao macerası fazla uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Sezon başında büyük umutlarla ve büyük fedakarlıklarla alınan Kolombiyalı golcü bir türlü sakatlıktan kurtulamazken bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde sadece 5 karşılaşmada görev aldı, bir gole imzasını atabildi.

Sakatlığı ve performansı ile eleştiri oklarının hedefi olan Falcao’nun da Sarı-Kırmızılı takımda aradığı mutluluğu bulamadığı ve ayrılmak istediği ileri sürüldü. Kolombiya basınında golcü futbolcunun menajerine takım bulması talimatı verdiği ve ABD’nin MLS Ligi’nden bazı kulüplerle görüştüğü yazıldı.

Falcao’nun öncelikle devre arasında gitmeyi planladığı ancak şu anda sakatlık döneminde olduğu için transferinin kolay olmaması nedeniyle sezon sonunu da bekleyebileceği kaydedildi. Galatasaray Yönetimi’nin 2022’ye kadar sözleşmesi olan oyuncu için gelecek teklifleri beklediği de vurgulandı. (Star Spor)