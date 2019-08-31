Falcao için son hamle

GÜNEŞ

■ TRANSFERİN bitmesine iki gün kala G.Saray’da Radamel Falcao bilmecesi devam ediyor. Perşembe günü Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monaco’ya giden G.Saray kafilesinden dün bir tek Başkan Cengiz, Türkiye’ye döndü. Cengiz, 22.30 civarı İstanbul’a inerken, 2.Başkan Abdurrahim Albayrak ile İdari Menajer Şükrü Hanedar, Falcao transferini noktalamak için Fransa’da kaldı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

■İKİLİ, menajer Ahmet Bulut ile birlikte Monacolu yetkililer ile son bir görüşme yapacak ve bu transferi bitirmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılı cephe transfere bitti gözüyle baksa da dün açıklama yapan Monaco ikinci başkanı Petrov, “Falcao’nun durumunda büyük bir değişiklik olmadı fakat tüm tara arla görüşmeler devam ediyor. Transfer sezonun kapanmasına henüz birkaç gün daha var, bir şeyler olabilir” dedi.