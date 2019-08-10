Falcao hayırlı olsun

GÜNEŞ

■ G.SARAY 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut, Radamel Falcao transferini bitirmek için dün sabah saatlerinde Fransa’ya gitti. Kolombiyalı golcüyle prensip anlaşmasına varan ve kulübü Monaco’nun çıkardığı bonservis pürüzünü de büyük ölçüde çözen Sarı-Kırmızılılar, Fransızlar’la son bir görüşme yaptıktan sonra taraftara bayram hediyesini verecek. Uzun süren görüşmelerin ardından Galatasaray'ın 5 milyon euro bonservis isteyen Monaco'yu 3 milyona ikna ettiği öğrenildi.

KONYA MAÇINDA SAHADA

■ TRANSFERDE tek yetkili konumundaki Albayrak, Fransız kulübüyle ödeme koşulları ile ilgili detayları konuştu. Her konuda anlaşma sağladıktan sonra başkan Mustafa Cengiz’e, “Bitti, hayırlı olsun” diye mesaj çeken Sarı-Kırmızılı yönetici, Falcao’ya da İspanyolca olarak “Bienvenido a Cim Bom” (Cim Bom’a hoş geldin) diye mesaj attı. G.Saray yönetiminin özel uçak kiralayarak getireceği yıldız oyuncu, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Konyaspor maçında sahada olacak.

PEDRO MENDES REST ÇEKTİ

■ FALCAO transferini Fransız basını da “flaş haber” olarak geçti. L’Equipe gazetesinin internet sitesi, menajer Jorge Mendes Monaco'ya “Falcao'yu şimdi bırakmazsanız onu ocakta MLS'de başka bir kulübe götüreceğim” diyerek rest çektiğini yazdı. Andre Silva transferinin gerçekleşmemesinden dolayı Monaco ile Ahmet Bulut’un ortağı Mendes arasındaki ilişkilerin gerildiği ve Portekizli menajerin, Falcao'nun G. Saray'a transferinde sürecin hızlanması için rest çektiği iddia edildi.