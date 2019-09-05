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05 Eylül 2019 Perşembe 09:47:06 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:56:39

Falcao Galatasaray'a transferi sürecini anlattı

Radamel Falcao, Sarı-kırmızılı kulübe büyük bir tutku ile geldi: “Kariyerimin bu döneminde Galatasaray gibi bir kulübe ihtiyacım vardı. Elime bu fırsat geçince kaçırmak istemedim, Ben ve ailem için unutulmaz bir macera olacak. Burada benden beklentilerin farkındayım.”

AKŞAM

ASLAN’IN dünya yıldızı golcüsü Falcao, RCN News’ten Juan Felipe Cadavid’e konuştu. Kolombiyalı forvet, “Türkiye’de böylesine büyük bir kulüpte olmak inanılmaz. Tutkulu ve sayıları milyonlarla ifade edilen taraftarların bana olan sevgisini gördüm. Bu, benim için çok önemliydi. Kariyerimin bu döneminde ihtiyacım olan bir şeydi. Belki de böyle bir fırsatı bir daha yakalayamayacaktım. Ailem ve benim için unutulmaz bir macera olacak. İnanılmaz bir sevgi gördüm” yorumunu yaptı.

KOLOMBİYA ARTIK G.SARAYLI

Falcao, “Monaco’ya bana kattıkları için minnettarım. Galatasaray’ın bana yaklaşımını asla unutmayacağım. Benimle ilgilenen başka kulüpler de vardı. Onlara da gidebilirdim. Ancak taraftarlar ve yöneticilerin samimi sevgileri ve mesajları, kalbimi esir aldı. Ben hep tutkulu ve kalbiyle oynayan bir futbolcuydum. Bu yüzden kendimi Galatasaray’la özdeşleştiriyorum. Sanırım ülkem Kolombiya’daki herkes Türkiye’de Galatasaray’ı destekleyecek. Şu anda inanılmaz mutluyum” diye konuştu.

R.MADRİD FAVORİ AMA!

Yıldız futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: Galatasaray’da oynamaktan büyük bir keyif alacağım. Havalimanı karşılaması benim için unutulmaz oldu. Sadece iyi oynamak, eğlenmek ve kulübün hedeflerine ulaşması için yardım etmek zorundayım. Şampiyonlar Ligi grubumuz heyecan verici. Onların (Real Madrid) favori olduğunu düşünüyorum. Ancak takım olarak iyi bir an yaşamadıklarını biliyorum. Biz de çok iyi oyunculara sahip bir takım oluşturduk ve umarım belirlediğimiz hedeflerimize ulaşabiliriz. Ciddi bir şansımız olduğunu düşünüyorum.

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