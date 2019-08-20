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20 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:31:50

Falcao’da şafak 2

Galatasaray’ın her konuda anlaşmaya vardığı Radamel Falcao, Monaco’daki eşyalarını topladı. Kolombiyalı süper star, Perşembegünü İstanbul’a gelecek ve cuma günü resmi sözleşmeyi imzalayacak.

GÜNEŞ | ŞAFAK GÖZMEN

■ GALATASARAY Radamel Falcao’ya nihayet kavuşuyor… İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın “Taraftarımızın gönlü yüzde 99 rahat olsun” diyerek, transferini müjdelediği Kolombiyalı oyuncu, Monaco’daki eşyalarını topladı. Takım arkadaşlarıyla ve hocasıyla vedalaşan 33 yaşındaki golcü, Perşembe günü akşam saatlerinde İstanbul’a inecek. Falcao, İstanbul’a ayak bastıktan sonra sağlık kontrollerinden geçecek ve Cuma günü Türk Telekom Stadı’nda taraftarların önünde resmi imzayı atacak.

NÖBET SON BULUYOR

 ■ SARI-KIRMIZILILAR ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Kolombiyalı forvet, yıllık 5.5 milyon euro net ücret ve başarı bonusları alacak. Yönetimin de bugün gün içerisinde Falcao’nun transferini KAP’a bildirmesi bekleniyor. Falcao, bilindiği gibi Monaco’nun sözleşme uzatma teklifini ‘Galatasaray’la anlaştım’ diyerek reddetmişti. Özel uçakla Türkiye’ye gelecek olan golcü oyuncu için taraftarlar da İstanbul Havalimanı’nda görkemli bir karşılama töreni hazırlığı içine girdi. Falcao nöbeti iki güne son bulacak.

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