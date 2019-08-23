Falcao’da rötar

GÜNEŞ

■ GALATASARAY taraftarı çileden çıkmak üzere. Günlerdir Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’nun transferini bekleyen Sarı-Kırmızılı futbol severlere Fransa’dan bir kötü haber daha geldi. 33 yaşındaki golcünün Galatasaray’a ‘tamam’ demesine rağmen Monaco işi yokuşa sürüyor. Transferi sonlandırmak için Fransa’da bulunan menajer Ahmet Bulut, “Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş birkaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok” dedi. Taraftarların endişesi bir kat daha attı.