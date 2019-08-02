02 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 00:05:21
Falcao’da bonservis pürüzü
KOLOMBİYALI gol makinesi Radamel Falcao ile anlaşma sağlayan G.Saray, menajer Ahmet Bulut’un Monaco kulübüyle bonservis sorununu çözmesini bekliyor.
GÜNEŞ
■ 33 yaşındaki golcüyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Falcao'ya yıllık 5.5 milyon euro ödeyecek. Bu rakamın bir kısmı NEF sponsorluğunda karşılanacak. Maç başı 10 bin euro ve aynı zamanda Devler Ligi grup aşaması, çeyrek final ve şampiyonluk bonusları da yapılan protokolde yer alıyor. Menajerler ilk transfer görüşmelerinde Galatasaray'a bonservissiz transfer sözü vermişti.
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