Falcao’da bonservis pürüzü

GÜNEŞ

■ 33 yaşındaki golcüyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Falcao'ya yıllık 5.5 milyon euro ödeyecek. Bu rakamın bir kısmı NEF sponsorluğunda karşılanacak. Maç başı 10 bin euro ve aynı zamanda Devler Ligi grup aşaması, çeyrek final ve şampiyonluk bonusları da yapılan protokolde yer alıyor. Menajerler ilk transfer görüşmelerinde Galatasaray'a bonservissiz transfer sözü vermişti.