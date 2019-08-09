Falcao Aslan’a göz kırpıyor

GÜNEŞ

■ GALATASARAY’IN transfer görüşmelerini sürdürdüğü yıldız golcü Radamel Falcao, Uruguaylı kaleci Muslera’nın paylaşımına yorum yaparak taraftarları heyecanlandırdı. Muslera, kazanılan Süper Kupa’nın ardından bir paylaşım yaparken, Falcao sevinç fotoğrafının altına 'Cimbombom' yazdı. Ayrıca Ryan Donk da Falcao'yu etiketleyerek, “Gel bir hafta sonra sezon başlıyor” paylaşımında bulundu. Yıldız golcünün bu yanıtı binlerce beğeni aldı.

SERİ’Yİ ALAMAZ DEDİLER

■ FALCAO transferi için çalıştıklarını dile getiren kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, “İnşallah diyeyim” ifadesini kullanıp ardından, “KAP’ta açıklama olursa biz de okuruz” dedi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ise “Birkaç futbolcu daha alıp birkaç futbolcu daha satacağız. 'Seri’yi alamaz' dediler aldık. 'Emre Mor'u alamaz' dediler aldık. Hayırlısıysa Falcao da olsun, değilse olmasın. Elimizden geleni yapıyoruz. Her şeyin hayırlısı” değerlendirmesinde bulundu.