Falcao artık Galatasaraylı

GÜNEŞ

■ GALATASARAY, Radamel Falcao için artık son düzlüğe girdi… Fransa’nın en ünlü gazetesi olan L’Equipe de bu transferin bittiğini duyurdu. L’Equipe’in haberinde Sarı-Kırmızılılar’ın Kolombiyalı golcüyle ve Monaco ile her konuda anlaştığı bilgisine yer verildi. Haberin içeriğinde ise Monaco’nun İspanyol devi Real Madrid’den Mariano Diaz’ı kadrosuna kattığı an Falcao’nun gidişine izin vereceği ve Kolombiyalı golcünün 1 hafta içinde İstanbul’a gelerek Galatasaray'a imza atacağı belirtildi.

ÖNCE DİAZ TRANSFERİ AÇIKLANACAK

■ KOLOMBİYALI süper star ile yıllık 6 milyon eurodan 3 senelik sözleşme imzalanacak. Sarı-Kırmızılılar, Fransız ekibi Monaco’ya ise Falcao için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Monaco yönetimi, menajer Jorge Mendes ve Ahmet Bulut ile yaptığı görüşmelerde, Diaz transferinin açıklanmasının ardından Falcao transferinin duyurulmasını istedi. Ahmet Bulut, Fransızların bu isteğini Galatasaray yönetimine iletirken, Sarı-Kırmızılılar da kabul etti.

SÖZLEŞMEDE ÖZEL MADDE OLACAK

■ GÖZLER şimdi Diaz’ın transferine çevrildi. İspanyol oyuncu Monaco’ya imza attığı an Falcao, Türkiye’ye gelecek ve Galatasaray ile sözleşme imzalayacak. 33 yaşındaki golcünün sözleşmesinde ise iki yıl sonra Kolombiya kulübü Millionarios'tan bir teklif gelmesi halinde sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi şartı olacak. 2 yıl daha Avrupa’da kalmak isteyen Falcao, daha önce futbolu Millionarios'ta bırakmak istediğini açıklamıştı. Sözleşmede bu nedenle böyle bir madde bulunacak.