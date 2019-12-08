08 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 23:53:57
Falcao 67 gün sonra sahada
SAKATLIĞI nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, maça yedek soyundu.
GÜNEŞ
Kolombiyalı yıldız aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle yaklaşık 67 gündür Sarı-Kırmızılı formadan uzak kalmıştı. Babel ve Feghouli sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almazken, yaklaşık 35 gündür sahalardan uzak kalan Şener sakatlığını atlatarak geri döndü.
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