Fabio Coentrao, Yeni Malatyaspor'a değil PAOK'a gitti

Yeni Malatyaspor'un transfer listesinde olduğu iddia edilen Fabio Coentrao, Yunanistan'a gitti ve PAOK ile sözleşme imzalayacak.

Son olarak Portekiz'in Rio Ave takımında oynayan 31 yaşındaki sol bekin bonservisi elindeydi.

PAOK ile sözleşme imzalayacak olan Fabio Coentrao, kariyerinde Benfica, Real Madrid, Monaco ve Sporting Lizbon takımlarında oynamıştı.

(Sporx)