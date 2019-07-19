19 Temmuz 2019 Cuma 17:30:16 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:33:04
Fabio Coentrao, Yeni Malatyaspor'a değil PAOK'a gitti
Transferde ismi Yeni Malatyaspor ile anılan Fabio Coentrao, PAOK ile sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gitti.
Yeni Malatyaspor'un transfer listesinde olduğu iddia edilen Fabio Coentrao, Yunanistan'a gitti ve PAOK ile sözleşme imzalayacak.
Son olarak Portekiz'in Rio Ave takımında oynayan 31 yaşındaki sol bekin bonservisi elindeydi.
PAOK ile sözleşme imzalayacak olan Fabio Coentrao, kariyerinde Benfica, Real Madrid, Monaco ve Sporting Lizbon takımlarında oynamıştı.
(Sporx)
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