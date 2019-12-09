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09 Aralık 2019 Pazartesi 10:27:22 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 10:32:46

F.Bahçe'ye önerilmişti! G.Saray kapıyor

Ara transfer döneminde takıma sol bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, yeni sol bekini Bundesliga'da buldu. Marcelo Saracchi, yaz transfer döneminde sol bek için büyük uğraş veren Fenerbahçe'ye önerilmişti.

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılılar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırmıştı. Yaz transfer sezonunda yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da bu futbolcular şu ana kadar isimlerinin karşılığını sahaya yansıtamadı. Devre arasında takıma doğrudan katkı sağlayacak isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar hummalı bir çalışma içinde. 

Orta saha, sol bek, stoper, santrfor ve kanat mevkilerine transfer yapmayı düşünen Galatasaraylı kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor. Transfer listesinde birçok yıldız bulunduran Galatasaray girişimlerini hızlandırdı. Sezonun ikinci yarısında alınacak olan seri galibiyetlerin öneminin farkında olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, ocak ayında transfer operasyonunun sinyalini vermişti. Buna göre takımdan ayrılacak isimlerle ilgili karar veren sarı-kırmızılılar ilk olarak sol bek transferini bitirmeyi amaçlıyor. 

YENİ SOL BEK BUNDESLİGA'DAN!.

Buna göre ara transfer döneminde takıma sol bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, yeni sol bekini Bundesliga'da buldu. Fransa'nın önde gelen muhabirlerinden Manu Lonjon'un haberine göre, Galatasaray'ın Leipzig'de forma giyen Marcelo Sarrachi'ye transfer teklifinde bulundu. Leipzig'e kiralık olarak teklifini sunan sarı-kırmızılılar transferde beklemeye geçti. 

TAM BİR JOKER

21 yaşındaki futbolcu sol bek mevkisinin yanı sıra orta sahanın solunda ve sol kanat mevkilerinde de forma giyebiyiliyor. Marcelo Saracchi, yaz transfer döneminde sol bek için büyük uğraş veren Fenerbahçe'ye önerilmişti. Uruguaylı futbolcu bu sezon Leipzig'de 4 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti..

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