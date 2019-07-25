F.Bahçe'nin Kolarov transferini bitirmek için Obradovic de devreye girdi!

Fenerbahçe transferde sınırları zorluyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden transfer çalışmalarında dünya yıldızı için tüm şartlar zorlanıyor.

İşte dev transfer harekatının detayları...

Fenerbahçe'nin inadı inat... Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından transfer listesine aldığı ilk isim olan Aleksandar Kolarov'dan vazgeçmiyor. Bir yıl daha sözleşmesinin kaldığı Roma'da yeni sezonda düşünülmeyen Sırp oyuncu, teknik direktör değişikliğinin ardından kadroda tutulmuştu. Ancak İtalyan temsilcisinin yaptığı transferlerin ardından alternatifler arasında kalan Kolarov'un satışına onay verilmişti.

33 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan Fenerbahçe, Roma ile bonservis bedeli konusunda görüşmelere devam ediyor.

FENERBAHÇE'YE GELMEYE HAZIR

Bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşmeden 3.5 milyon euro önerilen Sırp futbolcunun Fenerbahçe forması giymek için gün saydığı belirtilirken, İtalyan ekibiyle bonservis konusunda kıran kırana bir pazarlık sürüyor. Roma, bir yıllık mukavelesi kalan Kolarov için 6 milyon euro istiyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ise 4 milyon euro'da diretiyor.

Bu arada bonservis bedeli ödenmeden gelmesi halinde imza parası taahhüt edilen Aleksandar Kolarov'un bu talebinden de vazgeçtiği ifade ediliyor. Bu transferle ilgili kısa süre içinde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

ZELJKO OBRADOVİÇ DEVREDE

Aleksandar Kolarov'un transferinde Zeljko Obradovic'in de devreye girdiği iddia edildi. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı çalıştıran Sırp hocanın, vatandaşının transferiyle yakından ilgilendiği ileri sürüldü. (Fotomaç)