F.Bahçe'nin Gustavo için son teklifi 5,5 milyon euro + 1 milyon euro bonus

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Dün Marsilya ile bağlarını koparan ve tecrübeli futbolcu Adil Rami’ye 1+1 yıllık imza attıran Fenerbahçe, bu sefer bir başka Marsilya forması giyen Luiz Gustavo için pazarlıklara devam ediyor.

SON TEKLİF 5,5 MİLYON EURO + 1 MİLYON EURO BONUS

Takımın önemli bir parçası olan ve Villas Boas’ın kesinlikle göndermeyi düşünmediği Luiz Gustavo’yu renklerine bağlamak isteyen sarı lacivertli kulübün Fransızlara 4,5 milyon Euro + 1 milyon Euro bonus teklif ettiği öğrenilirken, Marsilya’nın bu teklifi geri çevirdiği belirtildi. Damien Comolli’nin Lig 1 deviyle bugün de görüşmeleri devam ettireceği bildirilirken, Fransız Sportif Direktörün en son 5,5 milyon Euro + 1 milyon Euro bonus şeklinde teklifi güncelleyeceği ve karşı tarafın vereceği son kararı bekleyeceği ifade edildi.

Luiz Gustavo’nun yanı sıra Ben Arfa için de kolları sıvayan Fenerbahçe’nin transferin son günlerinde ileri uca da bir takviye yapması beklenirken, Ali Koç’un ‘fırsat transferi’ düşüncesinde olduğu ve başkanın her an sürpriz bir futbolcuya imza attıracağı iddia edildi.