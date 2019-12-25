F.Bahçe'de Zajc ve Mehmet Ekici yolcu

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda düşünmediği isimler, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayıracak. Zajc ile ismi federasyona iletilmeyen Mehmet Ekici, ocak ayında kulübe veda edecek. Zajc için Rus ekiplerinin ısrarı sürürken, en az 5 milyon euro bedelle satılması bekleniyor. Anadolu ekiplerinin gözdesi olan Mehmet'in de 1 milyon euro'ya satılacağı belirtiliyor.

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