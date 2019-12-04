04 Aralık 2019 Çarşamba 15:53:54 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 16:30:17
F.Bahçe'de büyük şok! Yıldız futbolcu ligin ilk yarısını kapattı
Fenerbahçe'nin bugünkü idmanında sakatlanan ve adalesinde yırtık tespit edilen Victor Moses, ligin ilk yarısını kapattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada attığı depar sırasında ağrı hisseden Moses'in, sol üst adalesinin üst tarafında 2. derece kısmi yırtık oluştuğu bildirildi.
Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. (AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT