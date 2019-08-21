F.Bahçe ve Beşiktaş Adil Rami'nin peşine düştü

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Geçtiğimiz günlerde Marsilya ile yollarını ayırdıktan sonra adı sık sık Fenerbahçe ve Beşiktaş’la anılan tecrübeli stoper Adil Rami için 4 kulüp daha devreye girdi.

ADİL RAMİ KAPALI GİŞE

Kariyerinde Lille, Valencia, Milan, Sevilla ve son olarak Marsilya formaları giyen 33 yaşındaki stoperin bonservisini eline alması kulüpler için büyük bir avantaj olurken, Fransız oyuncunun her geçen gün taliplerinin çoğalması Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın şansını bir hayli azaltıyor. Geçtiğimiz sezon Lig 1’de 54 maçta forma giyen Rami için Nice, Los Angles, Brescia, Tigres nabız yoklarken oyuncunun henüz tercihini yapmaması transfer defterinin kapanmamasını sağlıyor.

OYUNCU PROBLEMLİ AMA...

31 kez Fransa Milli Takımı’na seçilen Adil Rami boyu ve fizik yapısıyla ‘buldozer’ lakabını alırken, tecrübeli defansın disiplinsiz tavırlarının yanı sıra antrenmana çıkmak yerine özel bir televizyonun çekimlerine katılıp çamur güreşi yapması kafalarda soru işareti bırakıyor.