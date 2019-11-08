F.Bahçe moral arıyor! Fenerbahçe-Kasımpaşa muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de Kayserispor’a mağlup olarak liderlik fırsatını tepen Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Sarı-Lacivertliler, ligde üst üste aldığı Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a mağlup olmuştu. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.

2 OYUNCU SAKAT

■ ERSUN Yanal, Kasımpaşa karşısında puan kaybına tahammüllerinin olmadığını ifade ederek, futbolcularına sahada baskılı ve coşkulu oynamaları gerektiğini söyledi. Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları devam eden ve son antrenmanlarda özel program uygulanan Adil Rami ile Max Kruse, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise sakat olan Pavelka, Thiam ve Heintz’in yanı sıra kart cezalısı Ricardo Quaresma oynayamayacak.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Tolga, Gustavo, Ozan, Moses, Rodrigues, Muriç

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Mustafa, Koita