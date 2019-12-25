25 Aralık 2019 Çarşamba 13:32:12 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 13:34:29
F.Bahçe, Brezilyalı yıldızı bitiriyor
Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Roma'nın Brezilyalı oyuncusu Juan Jesus ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe aradığı stoperi buldu... Sarı-Lacivertli kulüp Serie A ekiplerinden Roma'nın Brezilyalı oyuncusu Juan Jesus ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kiralamak isteyen yönetimin Roma ile görüşmeleri sürüyor. Jesus bu sezon ligde sadece 3 maçta forma şansı bulabildi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2021'de sona eriyor.. (Takvim)
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