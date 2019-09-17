17 Eylül 2019 Salı 14:05:56 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 14:58:10
Fenerbahçe, TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor
Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurma kararı aldı.
Alınan bilgiye göre, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybedilen müsabakada kural hatası yapıldığı iddia edilen pozisyonları incelemek için toplandı.
Toplantıda kural hatası yapıldığı ileri sürülen pozisyonların yer aldığı görüntüler detaylı olarak incelendi.
Fenerbahçe Kulübünün incelemelerin ardından TFF'ye maçın tekrarlanması için itirazda bulunacağı belirtildi. (AA)
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