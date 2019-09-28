Ezeli rekabette Fenerbahçe 146-123 önde

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GALATASARAY ile Fenerbahçe, Süper Lig’de bugün oynayacakları derbi ile birlikte 390’ıncı kez karşı karşıya gelecek. 110 yıllık ezeli rekabette geride kalan 389 maçta Sarı-Lacivertliler’in üstünlüğü göze çarpıyor. Kanarya, 17 Ocak 1909’da şimdiki Ülker Stadı’nın bulunduğu “Papazın Çayırı” olarak adlandırılan yerde başlayan rekabette 146 kez galip gelirken, Cim-Bom da 123 galibiyet elde etti. İki takım 120 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Fener’in 535 golüne Galatasaray 485 golle karşılık verdi. 62. sezonu oynanan lig tarihindeki toplam 124 derbide de Fener galibiyet sayısında Aslan’a 50-33 üstünlük kurdu. Ligde 41 maç berabere bitti.