Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon kombineleri satışa sunuldu

25 Temmuz Perşembe günü Malatya’da UEFA Avrupa Kupası öne eleme maçı oynamaya hazırlanan sarı kırmızılı kulüp, Avrupa maçında da geçerli olacak yeni sezon kombinelerinin satışına bugün başladı.

Kombine satışlarının başlamasının ardından Possolig gişeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından kombinelerin satışa sunulmasıyla ilgili yapılan açıklamada, “2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu Yeni Malatya Stadyumu’nda geçerli olacak kombineler genel satışa açılmıştır. 8 Temmuz Pazartesi günü saat 11:00 itibari ile genel satışa açılan kombine fiyatına, UEFA ön eleme ve Türkiye Kupası iç saha maçları dahildir” ifadelerine yer verildi. (İHA)