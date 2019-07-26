Everton, Zaha için C. Palace'a 70 milyon euro + Cenk Tosun teklifinde bulunacak

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'un, Wilfried Zaha transferi için takasta kullanılabileceği iddia edildi. Arsenal'in uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı ancak Crsytal Palace'ın 90 milyon euro talebi sonrası transferinden çekildiği Wilfried Zaha için Everton teklif hazırladı.

PALACE, CENK TOSUN'U İSTEMİŞTİ

İngiliz basınından Telegraph'ta yer alan habere göre; Everton, Wilfried Zaha'nın transferi için Crystal Palace'a 70 milyon euro artı Cenk Tosun'u vermeye hazır. Haberde; Crsytal Palace'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Cenk Tosun ile ilgilendiği hatırlatılarak Everton'ın bu teklife sıcak bakabileceği belirtildi. Fildişili Zaha geçtiğimiz sezon 36 müsabakada 10 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Cenk Tosun ise Everton'da 29 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı. (Sporx)