'EURO2020 defteri kapanmadı'

GÜNEŞ

■ FRANSA’DA Lille forması giyen ve geçtiğimiz günlerde ağır bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, tedavi için gittiği Roma yolculuğu öncesinde açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, EURO 2020’de forma giyebilme ihtimali olduğunu vurgulayarak, “Olabilir belki daha erken dönebilirim, yetişebilirim çünkü çok istiyorum orada oynamayı. Türk futbolcusunun en büyük hayali, ülkemizi o turnuvalarda temsil etmek. İnşallah, umuyorum ki oraya yetişeceğim” dedi.

DAHA GÜÇLÜ GELECEĞİM

■ DAHA güçlü olarak sahalara geri döneceğine inandığını söyleyen Yusuf, “Roma’da önce kontrolden geçeceğim, sonra ameliyat olacağım. Doktorla temsilcilerim görüştü. Gidince daha kapsamlı konuşacağız. Bunlar futbolda olan şeyler, gol atmak gibi bir şey. Daha güçlü döneceğim. Milli Takım’la ilk maçımızı Roma’da oynayacağız, kamp yapacağımız yerleri ziyaret etmeye gidiyorum. Belki yetişirim. O yüzden ilk ben gidiyorum. Bakalım, havası nasıl, takıma da biraz bilgi veririm” şeklinde konuştu.

LİLLE BENİM YENİ AİLEM

■ YUSUF, şunları söyledi: “Allah’tan ümit kesilmez. Türk futbolcusunun en büyük hayali, ülkemizi o turnuvalarda temsil etmek. İnşallah, umuyorum ki oraya yetişeceğim. Bana bu süreçte en büyük desteği veren kulübüm Lille'e çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir şekilde sahalara dönebilmem için her imkanı sağlıyorlar. Orası benim ailem ve aileme kavuşmak için sabırsızım. Herkese huzur, mutluluk ve sağlık getirecek bir yıl diliyorum. Milli takımla da güzel başarılar yaşayacağımız bir yıl olur inşallah.”