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03 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 00:34:05

'EURO2020’de sürpriz biziz’

Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcular Kaan Ayhan ile Kenan Karaman, EURO 2020’deki grubumuzu değerlendirdi. Kaan, "Bu turnuvanın sürpriz takımı biz olabiliriz" dedi.

GÜNEŞ

■ BUNDESLİGA ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki grubunu değerlendirdi. Başarılı savunma oyuncusu, “Grupta enteresan eşleşmeler oldu. Her takım birbirini yenebilecek güçte. Grupta Almanya'nın olmasını çok istedim ama olmadı. Artık grup sonrasına bakacağız. Gruptan çıkmak için çalışacağız, iyi bir ekip olduk, bunu başarabiliriz. Hatta turnuvanın sürpriz takımı biz olabiliriz” diye konuştu.

TİYATRO OYUNU İZLEDİLER

■ DUİSBURG şehrinde Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın'ın rol aldığı “Üçü Bir Arada” adlı tiyatro oyununu izleyen Kaan, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olmamızla ilgili, “Hem açılış maçını bizim oynayacak olmamıza hem de maçın Roma Olimpiyat Stadı'nda olmasına çok sevindim. Çocukluğumdan beri Olimpiyat Stadı'nda maça çıkmayı hayal ediyorum. Umarım elemelerde olduğu gibi, şampiyonada da başarılı sonuçlar elde ederiz” ifadelerini kullandı.

GRUPTAN RAHAT ÇIKARIZ

■ ZATÜRRE olduğu için son iki milli maçta kadroda yer alamayan Düsseldorf’un milli golcüsü Kenan Karaman ise şampiyonada Türkiye'nin şansını şöyle değerlendirdi: “Grup iyi bir grup, çok daha güçlü ekipler çıkabilirdi. İnşallah milli takım için iyi bir turnuva olur. Öncelikle gruptan çıkacak sonuçları elde etmeliyiz. Ekibimize inanıyorum. Hocamız çok iyi, bizi iyi bir şekilde turnuvaya hazırlayacağını düşünüyorum. Gruptan rahat bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum.”

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