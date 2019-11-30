EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımızın rakipleri belli oldu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımızın rakipleri belli oldu.
Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, A Grubu'nda; İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele edecek.
İşte oluşan gruplar ve detaylar
A Grubu
İtalya, İsviçre, TÜRKİYE, Galler
B Grubu
Belçika, Rusya, Danimarka, Finlandiya
C Grubu
Ukrayna, Hollanda, Avusturya, Play-Off D
D Grubu
İngiltere, Hırvatistan, Çekya, Play-Off C
E Grubu
İspanya, Polonya, İsveç, Play-Off E
F Grubu
Almanya, Fransa, Portekiz, Play-Off F
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