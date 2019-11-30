EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımızın rakipleri belli oldu.

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, A Grubu'nda; İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele edecek.

İşte oluşan gruplar ve detaylar

A Grubu

İtalya, İsviçre, TÜRKİYE, Galler

B Grubu

Belçika, Rusya, Danimarka, Finlandiya

C Grubu

Ukrayna, Hollanda, Avusturya, Play-Off D

D Grubu

İngiltere, Hırvatistan, Çekya, Play-Off C

E Grubu

İspanya, Polonya, İsveç, Play-Off E

F Grubu

Almanya, Fransa, Portekiz, Play-Off F