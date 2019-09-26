26 Eylül 2019 Perşembe 09:17:38 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 09:19:33
Etnospor Kültür Festivali'nde geri sayım
Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda 3-6 Ekim'de yapılacak Etnospor Kültür Festivali öncesi bugün basın toplantısı yapılacak.
Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, 16 ülkeden katılımcının yer alacağı ve 12 geleneksel spor dalında mücadelenin yaşanacağı organizasyonla ilgili bilgi verecek. Sirkeci Sepetçiler Kasrı'ndaki toplantı saat 11.00'de başlayacak.
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