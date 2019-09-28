Etnospor Kültür Festivali, tarihin ilk derbisini izleyicilerine sunuyor

Osmanlı döneminde meşhur olan bu iki cirit takımının adının verildiği Lahana – Bamya Özel Ligi’nde Anadolu’dan gelen cirit takımları kıyasıya mücadele veriyor.

ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ HAKKINDA BİLGİLER

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganıyla 3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "4. Etnospor Kültür Festivali’nin her yaş grubundan 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Festivalde geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 geleneksel spor dalı ziyaretçilerle buluşacak.

Ziyaretçiler spor müsabakalarını izlemenin yanı sıra ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi spor ve oyunu tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleyebilecek. Her yas¸ grubundan çocuk topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynayabilecek.

Festival, bu yıl Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen'den oluşan 16 ülkenin geleneksel yemeklerini ziyaretçilerinin beğenisine sunacak. Kıl çadırlarda oba yaşamından tarihi el sanatları atölyelerine, kılıç kalkan gösterilerinden atlı gösterilere pek çok aktivite festival alanında sahne alacak. Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye’nin 7 bölgesinden farklı iller de çadırlarını kuracak.