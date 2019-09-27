Etnospor dünyaya renk katacak

GÜNEŞ

BASIN TOPLANTISI YAPILDI

■ GELENEKSEL oyunların geniş kitlelerle buluşmasına katkıda bulunan “Etnospor Kültür Festivali”nin 4’üncüsü, 16 ülkenin katılımıyla 3-6 Ekim’de Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek. Festival ile ilgili basın toplantısı dün, İstanbul Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleştirildi. Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, etkinliğin 4’üncüsünün gerçekleşeceği Atatürk Havalimanının millet bahçesi yapılması kararı alındığını hatırlatarak, şunları söyledi:

SÜREKLİ ETNOSPOR ALANI

■ “FESTİVALİMİZİ burada yaparak, bu sahanın bundan sonra bu tür etkinlikler için kullanılmasına ve geleneksel sporlar alanında çalışan bir kuruluş olarak özellikle kurulacak millet bahçesinde geleneksel sporlara hizmet eden fonksiyonların da muhakkak da kalıcı olarak yaşatılmasına hizmet edeceğini düşünüyoruz. Millet bahçesi olarak tanımlanan yerlerde herhangi bir inşaat ihtiyacı duymaksızın, sadece çevre dostu yapılarla, geleneksel sporlar yıl boyunca yapılabilir.”

TEK TİPLEŞME ZARAR VERİYOR

■ ERDOĞAN, şöyle devam etti: “Biz dünyanın tek renkliliğe gitmesinden endişe ediyoruz ve endüstri devrimiyle başlayan Batılılaşma serüveni içinde dünyada tek tipleşmenin güçlendiğini, kültürel zenginliklerin azaldığını ve bunun dünyanın barışına hizmet etmediğini, dünyada topluluklar arası düşmanlıkları, huzursuzlukları tetiklediğini düşünüyoruz. Geleneksel sporların yaşatılmasının dünyanın kültürel zenginliğine, dünyanın renkliliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”