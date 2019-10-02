ETNOSPOR’a büyük ilgi

  • Bist 100
    103877
  • Dolar
    5,7386
  • Euro
    6,2725
  • Altın
    271,7250
İstanbul
14 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İndirimli taşıt kredisine hangi araba firmaları katıldı? 0.49 taşıt kredisi hangi araçlarda kullanılır? İndirimli taşıt kredisine hangi araba firmaları katıldı? 0.49 taşıt kredisi hangi araçlarda kullanılır?
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: 6 ayda 300 kulüp kuruldu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: 6 ayda 300 kulüp kuruldu
Son Dakika: Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Mercedes ve Toyota da katıldı Son Dakika: Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Mercedes ve Toyota da katıldı
Yedek parça ve teknik aksaklıkları nedeniyle çökmekte olan F-35’ler radara da yakalandı Yedek parça ve teknik aksaklıkları nedeniyle çökmekte olan F-35’ler radara da yakalandı
Son Dakika... Pençe-3 Harekâtı'nda Haftanin bölgesinde 2 terörist öldürüldü Son Dakika... Pençe-3 Harekâtı'nda Haftanin bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Çin'den nükleer gövde gösterisi Çin'den nükleer gövde gösterisi
Irak'taki kanlı gösteriler için inceleme başlatıldı Irak'taki kanlı gösteriler için inceleme başlatıldı
ABD Merkez Donanma Komutanı Riyad'da ABD Merkez Donanma Komutanı Riyad'da
Son Dakika... Ankara'da milyonluk fuhuş çetesi çökertildi Son Dakika... Ankara'da milyonluk fuhuş çetesi çökertildi
MLKP'li 2 terörist saklandıkları evde öldürüldü MLKP'li 2 terörist saklandıkları evde öldürüldü
Trump: Şu anda olanların bir azil değil bir darbe olduğu sonucuna varıyorum Trump: Şu anda olanların bir azil değil bir darbe olduğu sonucuna varıyorum
Suudi Arabistan, İran'la diyalog için şartlarını sundu Suudi Arabistan, İran'la diyalog için şartlarını sundu
Kuzey Kore iki balistik füze daha fırlattı Kuzey Kore iki balistik füze daha fırlattı
Ödenmeyen aidat, evinizi elinizden alabilir Ödenmeyen aidat, evinizi elinizden alabilir
Fatih Terim: Önemli işler yaptığımızı düşünüyorum Fatih Terim: Önemli işler yaptığımızı düşünüyorum
Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Thomas Tuchel: Maçta çok iyi bir mücadele sergiledik Thomas Tuchel: Maçta çok iyi bir mücadele sergiledik
Kuleli'de 44 öğrenciye sahte rapor soruşturmasında 11 uzman doktor gözaltına alındı Kuleli'de 44 öğrenciye sahte rapor soruşturmasında 11 uzman doktor gözaltına alındı
Türk kahvesi ile Arap kahvesi Ramallah'ta buluştu Türk kahvesi ile Arap kahvesi Ramallah'ta buluştu
'İsrail kuruldu ama Filistin halen doğmadı' 'İsrail kuruldu ama Filistin halen doğmadı'
Ruhani ile Putin nükleer anlaşmayı görüştü Ruhani ile Putin nükleer anlaşmayı görüştü
İstanbul Havalimanındaki robotlar, Washington Post'ta anlatıldı İstanbul Havalimanındaki robotlar, Washington Post'ta anlatıldı
'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları sürüyor 'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları sürüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 23:36:40

ETNOSPOR’a büyük ilgi

2016 yılında Bezirganbahçe Meydanı’nda 300 bin ziyaretçinin katıldığı festivali, bu sene 1 milyon 200 bin kişinin takip edeceği bildirildi. 4 yıl önceki ilk festivalde 500 sporcu mücadele ederken, bu kez sporcu sayısının binin üzerinde olduğu kaydedildi.

GÜNEŞ

■ DÜNYA Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali, yarın İstanbul’da başlayacak ve 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Bu yıl “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapılacağı festival, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Dört gün sürecek organizasyonda misafir ülke Arjantin'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden katılımcılar yer alacak. Festivalde, Türk dünyası, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenlikler hayat bulacak.

1 MİLYON 200 BİN KİŞİ KATILACAK

 ■ FESTİVALE katılım her geçen yıl önemli bir artış gösteriyor. Bezirganbahçe Meydanı'nda 2016'da düzenlenen 1. Etnospor Kültür Festivali'ne 500sporcu, 360 bin ziyaretçi katıldı. Mayıs 2017'de Yenikapı’da düzenlenen organizasyonda 850'ye yakın sporcu, 650 bine yakın da ziyaretçi yer aldı. Yenikapı Meydanı'nda Mayıs 2018'de düzenlenen ve 900'e yakın sporcunun katıldığı 3. yılki festivali ise 1 milyonun üzerinde ziyaretçi takip etti. Bu yılki festivale ise binin üzerinde sporcu ve 1 milyon 200 bin de ziyaretçinin katılması bekleniyor

12 BRANŞTA MÜCADELE VAR

 ■ ORGANİZASYONDA 12 geleneksel spor dalı vatandaşlarla buluşacak. Geleneksel sporların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amcacıyla düzenlenen festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk dalında müsabakalar yapılacak. Festivalin atölye-sanat alanları kısmında ise geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş 50'ye yakın sanat dalında atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ