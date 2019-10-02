ETNOSPOR’a büyük ilgi

GÜNEŞ

■ DÜNYA Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali, yarın İstanbul’da başlayacak ve 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Bu yıl “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapılacağı festival, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Dört gün sürecek organizasyonda misafir ülke Arjantin'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden katılımcılar yer alacak. Festivalde, Türk dünyası, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenlikler hayat bulacak.

1 MİLYON 200 BİN KİŞİ KATILACAK

■ FESTİVALE katılım her geçen yıl önemli bir artış gösteriyor. Bezirganbahçe Meydanı'nda 2016'da düzenlenen 1. Etnospor Kültür Festivali'ne 500sporcu, 360 bin ziyaretçi katıldı. Mayıs 2017'de Yenikapı’da düzenlenen organizasyonda 850'ye yakın sporcu, 650 bine yakın da ziyaretçi yer aldı. Yenikapı Meydanı'nda Mayıs 2018'de düzenlenen ve 900'e yakın sporcunun katıldığı 3. yılki festivali ise 1 milyonun üzerinde ziyaretçi takip etti. Bu yılki festivale ise binin üzerinde sporcu ve 1 milyon 200 bin de ziyaretçinin katılması bekleniyor

12 BRANŞTA MÜCADELE VAR

■ ORGANİZASYONDA 12 geleneksel spor dalı vatandaşlarla buluşacak. Geleneksel sporların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amcacıyla düzenlenen festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk dalında müsabakalar yapılacak. Festivalin atölye-sanat alanları kısmında ise geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş 50'ye yakın sanat dalında atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.