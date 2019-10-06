Etnofest’te son gün heyecanı

GÜNEŞ

■ İstanbul Atatürk Havaalanı’nda 3 gündük devam eden festivale dün de yağmura rağmen büyük ilgi vardı. Türkiye Jokey Kulübü’nün de pony atlarla katıldığı etkinlikte çocuklar at bindi, ok attı ve geleneksel sporları yakından tanıma fırsatı buldu. Bugün de İstanbullulara yönelik bir çok renkli etkinliğin yer alacağı festival akşama kadar devam edecek.

AT ÜSTÜNDE TANGO!

■ FESTİVALDE Türk kültürünün yanı sıra farklı ülkelerden de geleneksel sporlar vatandaşlarla buluşuyor. Geçen yıllarda Japon savaşçılar samuraylar ile Katar'ın simgesi şahinlerin katıldığı festivale bu yıl Arjantin'in pato sporu konuk oldu. Bizdeki ciriti andıran ve İspanyolca'da anlamı ördek olan pato, at üzerindeki sporcuların potaya topu bırakmak suretiyle skor elde etmenin amaçladığı bir oyun… Büyük ilgi gören pato, heyecanlı ve çekişmeli gösterileriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı