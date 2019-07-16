16 Temmuz 2019 Salı 11:10:58 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 11:12:46
Estudiantes, Gaston Campi'nin Trabzonspor için Türkiye gitmesine izin verildiğini açıkladı
Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Arjantin’in Estudiantes takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper Gaston Campi'yi Trabzon'a getiriyor.
Trabzonspor, Arjantin'in Estudiantes Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Campi ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun transferiyle ilgili olarak Estudiantes, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sağlık kontrolünden geçmesi hem de transfer detaylarını netleştirmesi için oyuncunun Türkiye gitmesine izin verildi."
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