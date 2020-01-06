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06 Ocak 2020 Pazartesi 13:32:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 13:33:42

Eskişehirsporlu Mehmet Özcan'dan transfer açıklaması: Kulübüm izin verirse transfer olurum

Eskişehirspor'un genç orta saha oyuncusu Mehmet Özcan, transferi ve hayalleri hakkında konuştu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un ümit milli oyuncusu Mehmet Özcan, takımda mutlu olduğunu ancak teklif gelmesi halinde kulübün menfaatleri doğrultusunda transfer olabileceğini söyledi.

Ligin ilk yarısında 15 maçta forma giyen ve sergilediği performansla futbol kamuoyunun dikkatini çeken 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

- "Kulübüm izin verirse transfer olurum"

Mehmet Özcan, Avrupa'dan birçok ekibin kendisini yakından takip ettiğinin ve Türkiye'den büyük takımların transfer listesinde yer aldığının hatırlatılması üzerine, "Sezon başında çok konuşuldu ama şartlar uymadı. Bu, beni biraz kötü etkiledi ama şu an iyiyim. Devre arasında her şey olabilir. Kulübümüzün şartları doğrultusunda gerekirse gitmeye hazırım. Aklımda hiç belirli bir takım olmadı. Amacım her zaman büyük liglerde oynamak. Şartlar uyarsa ve kulüp de uygun görürse giderim." ifadelerini kullandı. 

- "Tek amacım takımı ligde tutmak" 

Kulübün ekonomik olarak yaşadığı sorunlar ve puan silme cezası nedeniyle sezona iyi başlayamadıklarını dile getiren Mehmet Özcan, şunları kaydetti:

"Geçen sezona da çok sıkıntılı başlamıştık. Genç ve beraber kamp geçirmemiş futbolcular vardı. Bu sezona eksi 9 punla başladık. Bazı maçlarda kırılganlık oldu. Ancak ilk yarıyı iyi kapattık. İki maç kazandığımız zaman üst tarafı yakalıyoruz. Altyapıdan gelen genç kardeşlerimizle daha güzel ve enerjik bir ortam oldu. İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz. Hocamızın desteğiyle iyi bir ortam olacağına inanıyorum. Şu an burada oynuyorum. Tek amacım arkadaşlarımla takımı ligde tutmak. Bunu başaracağımıza inanıyorum." 

- "A Milli Takım'a gitmeyi hedefliyorum" 

Haziran 2019'da ilk kez Ümit Milli Takım'ın formasını giyen Mehmet Özcan, performansını iyi bir seviyeye çıkararak A Milli Takım'a gitmeyi hedeflediğini aktardı.

Ümit Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı maçlar için kadroya davet edilen ancak sadece 1 müsabakada süre alabilen 21 yaşındaki futbolcu, "Ümit Milli Takım'da çok forma şansı bulamadım. Ancak şans geldiği zaman en iyi şekilde değerlendireceğim. Ardından A Milli Takım'a gitmeyi hedefliyorum. Bunun için Ümit Milli Takım'da kendimi göstermem lazım. Ümit Milli Takım'da 4 maç daha var. Davet gelirse elimden gelenin en iyisini yapıp A Milli Takım için kendimi göstermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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