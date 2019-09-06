Eskişehirspor'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkanı Osman Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni stada konulacak LED ekranlar için teşekkür etti.
Taş, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni stada LED ekranların konulması için başlatılan sürecin hızla olumlu yönde devam ettiğini öğrendiklerini kaydetti.
Yeni Eskişehir Stadı'nda yeni LED ekranların kurulum çalışmalarının sürdüğünü belirten Taş, "Edinilen bilgilere göre yeni LED reklam panoları gelecek haftalarda hizmete girecektir. LED ekranlarının yapımı konusundaki hassasiyeti nedeniyle spor ve sporcunun dostu olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürü borç biliriz." ifadelerini kullandı. (AA)
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