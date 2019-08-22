  • Bist 100
    95089.7
  • Dolar
    5,7644
  • Euro
    6,3923
  • Altın
    277,2130
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
ABD ve Rusya, Türkiye olmadan bölgede etki üretemez" ABD ve Rusya, Türkiye olmadan bölgede etki üretemez"
Eskişehir Teknik Direktörü Çapa'dan yönetime ültimatom Eskişehir Teknik Direktörü Çapa'dan yönetime ültimatom
Guterres Cammu Keşmir için diyalog önerisini yineledi Guterres Cammu Keşmir için diyalog önerisini yineledi
Elektrik çarpması sonucu kalbi duran Fenerbahçeli taraftar sağlığına kavuştu Elektrik çarpması sonucu kalbi duran Fenerbahçeli taraftar sağlığına kavuştu
Okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihleri belli oldu Okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihleri belli oldu
Ganalı eski milli futbolcu Agogo vefat etti Ganalı eski milli futbolcu Agogo vefat etti
Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman hangi kanalda başlayacak? Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman hangi kanalda başlayacak?
Ege Denizi'nde korkutan deprem Ege Denizi'nde korkutan deprem
Marmaris'te orman yangını Marmaris'te orman yangını
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nde toparlanma başladı İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nde toparlanma başladı
Camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı Camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
ABD Hava Kuvvetleri, yeni GPS III uydusunu uzaya gönderdi ABD Hava Kuvvetleri, yeni GPS III uydusunu uzaya gönderdi
İran, yeni hava savunma sistemini tanıttı İran, yeni hava savunma sistemini tanıttı
Zanka: 29. şampiyonluğu Kadıköy’e getirmek için çok savaşacağız Zanka: 29. şampiyonluğu Kadıköy’e getirmek için çok savaşacağız
Kremlin'den Esed açıklaması! Erdoğan ile Putin de... Kremlin'den Esed açıklaması! Erdoğan ile Putin de...
4 ülkenin büyükelçisinden Erdoğan'a mektup! 4 ülkenin büyükelçisinden Erdoğan'a mektup!
Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Fahriye Evcen kaç yaşında? Fahriye Evcen son hali Fahriye Evcen kaç yaşında? Fahriye Evcen son hali
Bilinçli tarımla mısır verimi katlandı Bilinçli tarımla mısır verimi katlandı
TOMA, Diyarbakır'da eylemcinin isteğini geri çevirmedi TOMA, Diyarbakır'da eylemcinin isteğini geri çevirmedi
Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale
PFDK, G.Saray maçına biletsiz seyirci alan Denizlispor'a 100 bin TL para cezası verdi PFDK, G.Saray maçına biletsiz seyirci alan Denizlispor'a 100 bin TL para cezası verdi
İşçi zammında sıcak gelişme: Anlaşma imzalandı İşçi zammında sıcak gelişme: Anlaşma imzalandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:21:22 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:23:04

Eskişehir Teknik Direktörü Çapa'dan yönetime ültimatom

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, mali kriz ve transfer yasağının yanı sıra lige -6 puanla başlayan takımda, yönetimin futbolculara ve kendisine verdiği sözleri yerine getirmesi için 1 gün süre tanırken, "Yönetime rapor veriyorum karar alacak mekanizma yok. Bu sabah yapmış olduğumuz toplantıda açıkça kendilerine net olarak ültimatom koyduk. Yarına kadar verilen sözler yerine gelecek. Verilmediği takdirde de herkes şapkasını önüne koyacak ona göre gerekeni kendi adına yapmak zorunda" dedi.

"YÖNETİME RAPOR VERİYORUM KARAR VERECEK MEKANİZMA YOK"

TFF 1´inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor´un teknik direktörü Fuat Çapa, kulübün Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Oldukça gergin olduğu gözlenen Çapa, "Yönetim içindeki belirsizliği anlatmama gerek yok. Geçtiğimiz sezon 33-34 futbolcuyla çalıştığımız bunun sayı olarak çok fazla olduğunu söylemiştim. Yine aynı şeylerle başladık. Yönetime rapor veriyorum karar alacak mekanizma yok. Bu sabah yapmış olduğumuz toplantıda açıkça kendilerine net olarak ültimatom koyduk. Yarına kadar verilen sözler yerine gelecek. Verilmediği takdirde de herkes şapkasını önüne koyacak ona göre gerekeni kendi adına yapmak zorunda. Bu süreci bu şekilde götüremeyiz, mümkün değil. Buradan neden bu kadar bekliyor diyebilirsiniz benim için. Geçtiğimiz sezon, bırakın bu kulüpten 1 lira para almayı, çoğunuzun inanmayacağı kadar da bu kulübe yardım etmişimdir. Siz maddi olarak tatmin olamıyorsanız ki biliyoruz öyle bir beklentimiz yok ama sahada da kadro olarak sizi tatmin etmiyorlarsa, kadro yapılanmasında bazı kararları alamıyorlarsa yarın hepsini oturup bakıp göreceğiz" dedi.

"KAÇAN DEĞİL MÜCADELE EDEN TARAFTAYIZ"

Sorunlardan kaçan değil mücadele eden bir yapıda olduğunu ifade eden Çapa, gazetecilerin bırakmayı düşünüp, düşünmediğini sorması üzerine şunları söyledi:

"Futbolculara verilen sözler yerine gelecek mi, bizlere verilen sözler yerine gelecek mi? Bundan sonraki süreçte Eskişehirspor´un kurtuluşu ne olacak. Bunlar uygulanacaksa sonuna kadar varız, kaçan değil mücadele eden taraftayız. Bunlar olmayacaksa burada durmamızın ne anlamı var? Ne sizin, ne bizim ne de taraftarın. Taraftar niye bu kadar cefa çekiyor ki anlamadım? Ben bir teknik adamım, bu birikime ve bu zekaya sahibim. Bunların benim işim olmadığını biliyorum. Bu takımın sezona başlamak için ne kadar bütçeye ihtiyacı olduğunu teknik adam olarak söylüyorsam ki bu benim görevim değil. Bugün ben sorgulanıyorum, oysa bu benim işim değil. Benim Osman beyle bir sıkıntım yok. Benim sıkıntım olsa burada durmam. Onun sıkıntısı olsa beni burada tutmaz. İkimizde de böyle bir yetki var. Eğer her yıl 2-3 tane kongre oluyorsa, bir şeyler doğru olmadığı için oluyor. Sabır gösterilmediği için oluyor. Neden her gelen 2-3 ay sonra gitmeye kalkıyor? Çünkü o zamanı ve o fırsatı vermiyorsunuz"  (DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ