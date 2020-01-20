Eski Fenerbahçeli golcü Mourinho'nun hedefinde

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Tottenham, yeni isim arayışlarını da sürdürüyor. Özellikle Harry Kane’in yaşadığı sakatlık sonrası ileri uçta sıkıntılar yaşayan Teknik Direktör Jose Morurinho’nun bu mevki için hedefinde iki futbolcu var. İngiliz medyasına göre Portekizli çalıştırıcı, Real Madrid’in genç yıldızı Joviç ile bir dönem Fenerbahçe’de de top koşturmuş, şu an ise Monaco’da kiralık olarak oynayan Slimani’yi gözüne kestirdi.

İlk hedef Joviç

Mourinho, önceliğini Madrid’in 22 yaşındaki oyuncusu Luka Joviç’e verdi. Her iki ayağını da kullanma özelliği olan futbolcu için bir hamle yapılmasını isteyen 56 yaşındaki çalıştırıcı, olumsuz bir durumda da rotayı Slimani’ye çevirecek. Geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe macerasının ardından Monaco’ya kiralanan 31 yaşındaki oyuncu, yeterince görev alamadığı Fransız ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor. Monaco’nun da Slimani’nin sözleşmesini feshetmesi halinde gözler Cezayirli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Leicester City’e çevrilecek. Tottenham - Leicester görüşmesinden çıkacak sonuca göre de Slimani’nin durumu netleşecek.