Eski Fenerbahçeli futbolcu Van Hooijdonk'tan Türkçe 'evde kal' mesajı

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE) sosyal medya hesabından, Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk ve Hollanda'da yaşayan Türk asıllı sporcuların yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında verdiği "evde kal" mesajları paylaşıldı.

Van Hooijdonk'un yanı sıra, Hollanda Birinci Futbol Ligi’nde (Eredivise) düdük çalan FIFA kokartlı Türk asıllı hakem Serdar Gözübüyük ve milli sporcu Elke Lale Van Achterberg, YEE için özel çektikleri videoda Türkçe ve Hollandaca koronavirüse karşı "evde kal" mesajını verdi.

(AA)