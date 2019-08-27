Eski aşk alevlendi: Thiago Maia

GÜNEŞ

■ ORTA sahada defansif ön libero transfer etmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak gündemine Brezilyalı genç oyuncu Thiago Maia’yı aldı. Southampton’dan Lemina ve Arsenal’dan Elneny ile ilgilenen ve bu oyuncular için kulüplerine teklifte bulunan Beşiktaş, istediği ilerlemeyi kaydedemeyince Fransa’ya yöneldi. Siyah-Beyazlı yöneticiler, iki sezon önce ısrarla istedikleri Maia için yeniden harekete geçtiler

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

■ TEKNİK direktör Abdullah Avcı’nın sol ayaklı olması nedeniyle 22 yaşındaki ön liberoyu istediği ve diğer iki transferin gerçekleşmemesi halinde Maia’nın alınmasını talep ettiği kaydedildi. Maia için ilk girişimlerini yapan Beşiktaş yönetiminin, öncelikli olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Brezilyalı futbolcu, transfer edilmesi halinde Atiba ve Dorukhan ile forma savaşı verecek.

BEŞİKTAŞ İSTEDİ LİLLE’E GİTTİ

■ BEŞİKTAŞ, Maia’yı 2017-18 yaz transfer sezonunda Brezilya’nın ünlü kulübü Santos’tan transfer etmek istemiş, ancak oyuncu Fransa Ligi’nden Lille’i tercih etmişti. Lille, Santos’tan Maia’yı 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmeyi başarmıştı. Ancak Lille’de istediği ortamı bulamayan Sambacı, fazla varlık gösteremedi. Geçen sezon Ligue 1’de 25 maça çıkarken 1 asistle oynadı, 4 sarı kart görüp, 1100 dakika sahada kaldı.