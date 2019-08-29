29 Ağustos 2019 Perşembe 14:31:00 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:47:29
Obi Mikel, eşinin Trabzon'u terk etmesi nedeniyle sözleşmesinin feshini talep etti
Nijeryalı yıldızı Obi Mikel'in eşi Olga Diyachenko şehri terk etti. Mikel yönetimden sözleşmesinin feshini talep etti.
Obi Mikel'in eşi Olga Diyachenko çocuklarını da yanına alarak şehri terk etti. Yıldız futbolcu, yönetim kurulu ile görüşerek sözleşmesinin feshini talep etti!
Mikel'in eşi Olga Diyachenko'nun, yıldız futbolcuya rest çektiği, "Trabzon'dan ayrılmazsan bir daha çocukları göremezsin" dediği öğrenildi.
Mikel'in bu ailevi kriz nedeniyle yönetimden yardım istediği ifade ediliyor. (Fanatik)
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